Caso Esther: suspeitos de matar menina em São Lourenço vão a audiência de custódia nesta quarta (22)

Dupla foi presa na tarde desta terça-feira (21) acusada de assassinar e ocultar o corpo de Esther Izabelle, encontrada em uma cisterna

Local onde foi encontrada a menina Ester, de 4 anos. (Sandy James/DP Foto)

Os dois homens presos suspeitos de assassinar e ocultar o corpo da menina Esther Izabelle, de 4 anos, passarão por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (22), às 8h.

A dupla, de 28 e 31 anos, foi detida na tarde da terça-feira (21), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Prisão

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a prisão foi realizada por equipes da 38ª Circunscrição Policial (CP), com apoio da 37ª CP de Camaragibe e da 9ª Delegacia Seccional (DESEC).

As investigações tiveram início logo após o desaparecimento da criança, que ocorreu em um campo de futebol próximo à casa da família, na comunidade Ettore Labanca.

Segundo a polícia, informações repassadas pelo irmão da vítima, de apenas 8 anos, que presenciou a irmã sendo levada, foram essenciais para identificar e localizar os suspeitos.

Relembre o caso

A menina Esther, de 4 anos, foi encontrada morta dentro de uma cisterna lacrada, no interior de uma residência no bairro do Pixete.

Ainda de acordo com à polícia, objetos supostamente usados em rituais religiosos e um preservativo foram encontrados na área onde a menina estava.

A Polícia Civil informou que o caso segue sendo investigado pela 10ª Delegacia de Homicídios de São Lourenço da Mata.

