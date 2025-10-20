Dupla é presa após tentar furtar joalheria dentro do Shopping Recife

Criminosos foram detidos com haves de fenda, martelos e um pé de cabra (Foto: PMPE/Divulgação)

Dois homens foram presos após tentarem furtar uma joalheria localizada dentro do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, no domingo (19). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, de 21 e 24 anos, são naturais de Goiás e integram uma quadrilha interestadual especializada em furtos complexos.

Um dos criminosos foi flagrado dentro da loja, portando joias e ferramentas como chaves de fenda, martelos e um pé de cabra. Segundo o comandante do 19º Batalhão da PM, tenente-coronel Davidson Michel, a ação “é digna de um roteiro de filme” Os suspeitos clonaram o controle eletrônico do portão da joalheria e um deles se escondeu no duto de ar-condicionado para realizar o crime.

O sistema de alarme da joalheria foi acionado, levando o dono a chamar a segurança do shopping e a Polícia Militar, que conseguiram deter o primeiro suspeito ainda no local. O segundo homem foi localizado pouco depois, em uma pousada no bairro do Ipsep, onde se preparava para fugir.

Em nota, o Shopping Recife informou que o setor de segurança “atuou de forma imediata” ao identificar a tentativa de furto e acionou a PM, que conduziu o suspeito à delegacia. “O caso está sendo tratado pelos órgãos competentes que adotarão as medidas legais cabíveis”, diz o comunicado.

A Polícia Civil registrou a ocorrência na 7ª Delegacia de Boa Viagem. Após os procedimentos de praxe, os dois suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia e ficaram à disposição da Justiça.

