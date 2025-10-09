A Operação "Rastro de Fogo" cumpriu, nesta quinta-feira (9), 18 mandados de prisão e busca e apreensão em oito cidades de Pernambuco, além de São Paulo e Paraná

Operação da Polícia mira quadrilha envolvida com roubo, extorsão e lavagem de dinheiro (Ascom/PCPE)

Uma quadrilha envolvida com os crimes de roubo, extorsão, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação “Rastro de Fogo”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quinta-feira (9). Ao todo, foram cumpridos 18 mandados judiciais, sendo quatro de prisão e 14 de busca e apreensão.

As ordens foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e executadas nos municípios de Caruaru, Pombos, São Caetano, Bezerros, Jaboatão dos Guararapes, Itamaracá, Itaquitinga e Recife, em Pernambuco, além de Alvorada do Sul (PR) e São Paulo (SP). A investigação foi iniciada em 2023.

Cerca de 80 profissionais participaram da operação, entre delegados, agentes e escrivães. A ação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE) e das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo.