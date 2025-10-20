De acordo com PRF, o sinistro ocorreu na noite de sábado (18), no Km 463 da BR-232

Colisão frontal entre carros deixa três mortos em Mirandiba, no Sertão (Ascom PRF)

Um acidente registrado na noite de sábado (18), no Km 463 da BR-232, em Mirandiba, Sertão de Pernambuco, resultou na morte de três pessoas.

De acordo com à Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada por volta das 22h15 para atender à ocorrência. A batida envolveu dois carros de passeio: um Chevrolet Classic e um Toyota Etios.

Testemunhas relataram que o condutor do Classic teria invadido a contramão, provocando uma colisão frontal com o outro veículo. O motorista do Classic morreu ainda no local.

No Toyota Etios, uma passageira morreu na hora e outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital. O motorista do Etios foi levado para o Hospital Regional de Salgueiro com lesões graves.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) realizaram os trabalhos técnicos na área do acidente, e os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) da região.