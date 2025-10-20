Motorista relata falha nos freios em acidente que deixou 17 mortos na BR-423, em Saloá

De acordo com informações da PRF, o veículo entrou na contramão e colidiu contra rochas às margens da rodovia.

Raquel Lyra lamenta acidente de ônibus em Saloá: "Rezo para que Deus dê o conforto necessário" (Foto: PRF)

O motorista auxiliar do ônibus que tombou na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, afirmou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o veículo apresentou falha nos freios no momento do acidente, ocorrido na noite da última sexta-feira (17). A tragédia deixou 17 pessoas mortas e outras feridas.



Sandro Júnior, de 27 anos, era um dos dois motoristas que se revezavam na condução do ônibus, que havia partido de Santa Cruz do Capibaribe com destino a Minas Gerais.

Ele relatou que não estava dirigindo no momento do acidente e que dormia quando o impacto aconteceu. “No momento que eu tenho aqui é agradecer a Deus pela segunda vida que ele me deu. Tenho muito sentimento pelas famílias que perderam seus entes queridos”, disse o motorista em entrevista à TV Asa Branca.



De acordo com informações da PRF, o veículo entrou na contramão e colidiu contra rochas às margens da rodovia. Após a primeira batida, o condutor tentou retomar o sentido correto da pista, mas o ônibus atingiu um barranco de areia e acabou tombando.



O coletivo retornava à Bahia após um dia de compras no Polo de Confecções de Santa Cruz do Capibaribe, um dos principais destinos de comerciantes da região Nordeste. O acidente aconteceu no início da noite, poucas horas depois da saída do grupo, por volta das 15h.

Perícia

A PRF iniciou, no último domingo (19), uma perícia técnica administrativa para contribuir com o esclarecimento das causas do acidente.

"A ação busca identificar elementos, evidências e documentos que possam esclarecer a dinâmica da colisão que resultou em vítimas e grande comoção na região", explicou a PRF, em nota.

De acordo com a PRF, a perícia conta com policiais especializados de Pernambuco e de Sergipe, que possuem formação específica em perícia administrativa.