Todos os 17 corpos de vítimas de acidente em Saloá são liberados do IML, diz SDS

Os dois últimos corpos liberados foram de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45.Os parentes delas viajaram de Minas Gerais (MG), onde ambas moravam, até o Recife para fazer o reconhecimento.

Raquel Lyra lamenta acidente de ônibus em Saloá: "Rezo para que Deus dê o conforto necessário" (Foto: PRF)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou, no fim da manhã desta segunda (20), que todos os 17 corpos encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) já foram liberados aos familiares.

Os dois últimos corpos liberados foram de Maria Sueli Simões Nogueira, 52 anos, e Sirlene Alves de Jesus, de 45.Os parentes delas viajaram de Minas Gerais (MG), onde ambas moravam, até o Recife para fazer o reconhecimento.

Ambas as mulheres estavam no ônibus que colidiu com um barranco de areia às margens da BR-423, em Saloá, na última sexta (17). Na batida, 17 pessoas morreram e 17 ficaram feridas.

Em entrevista à TV Guararapes, as famílias contaram que tanto Sueli quanto Sirlene realizavam há anos o trajeto saindo de Minas Gerais (MG), para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano.

“Ela ficou uns 10,15 anos vindo de ônibus e fazia esse trajeto. De 5 anos para cá, ela vinha com motorista fretado que também é amigo dela. Dessa vez a gente pensou que ela iria de carro. Não sabemos por que ela mudou de ideia de última hora e resolveu vir no ônibus. Foi difícil confirmar (a morte). Demoramos a sair justamente por que a gente não sabia para onde ir ou onde buscar uma informação certa. A gente ficou ligando para os hospitais e IMLs até conseguir uma informação para poder traçar uma rota e poder vir aqui (em Pernambucano). Chegamos em Garanhuns ontem por volta das 16h. Viajamos a noite toda e durante o dia sem parar”, contou a irmã de Maria Sueli.

A irmã de Sueli ainda destacou que a irmã era uma pessoa querida na família e na cidade onde vivia, São João das Missões, em Minas Gerais.

“Sueli era uma pessoa muito batalhadora, trabalhadora. Ficou viuva há muitos anos, criou o filho com muito suor. Sempre guerreira, estava disposta a ajudar quem precisasse. Ninguém falaria nada dela, era uma pessoa querida, sempre sorrindo, tratando todo mundo bem, conservando amizades de muitos anos. Nós perdemos. A família perdeu, os amigos perderam, a cidade perdeu”, relatou, emocionada.

O marido de Sirlene Alves de Jesus também conversou com a TV Guararapes.

“A Sirlene fazia esse trajeto há muito tempo. Ela saiu de Manga (MG), pegou o ônibus na cidade de Janaúba, parou na cidade (Santa Cruz do Capibaribe), fez a compra e ao retornar aconteceu o acidente. A notícia chegou através de terceiros. Eu não passei no local, na volta irei passar”, compartilhou.

Por meio de nota, a SDS “reforçou o empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorresse com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas”.

Relembre

O ônibus envolvido no acidente que deixou 17 mortos e 17 feridos na BR-423, em Saloá, no Agreste, na noite de sexta-feira (17), voltava de uma excursão a um polo de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste pernambucano. As cidades ficam a cerca de 190 quilômetros de distância.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia, localizado a cerca de 1.140 quilômetros de Santa Cruz. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

Ainda conforme a PRF, o motorista realizou teste de bafômetro e teve resultado normal. Ele sofreu ferimentos leves e, após ser atendido em uma unidade de saúde, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas. O caso será investigado pelaPolícia Civil de Pernambuco (PCPE). Até o momento, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se manifestou sobre o ocorrido.