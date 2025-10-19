Exército de Israel diz que retomou aplicação do cessar-fogo em Gaza

"As IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] obtiveram a aplicação de novo cessar-fogo", diz o comunicado

Membro das forças de segurança israelenses ( AFP)

O Exército israelense afirmou neste domingo (19) que retomou a aplicação do cessar-fogo na Faixa de Gaza depois de lançar bolsas de bombardeios contra alvos do movimento islâmico palestino Hamas no território.

“De acordo com a diretriz do nível político, e após uma série de ataques significativos em resposta às manifestadas do Hamas, as IDF [Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês] obtiveram a aplicação de novo o cessar-fogo”, anunciou o Exército israelense em comunicado.

“As IDF continuarão a cumprir o acordo de cessar-fogo e responderão firmemente a qualquer violação do mesmo”, acrescentou.