Palmeiras sofre com erros individuais, Pedro se destaca e Flamengo vence 'final' do Brasileirão

Pedro, atacante do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Em uma das partidas mais aguardadas da temporada, o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo, por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificado como uma "final antecipada", o jogo foi decidido em detalhes. Diante de 71 mil torcedores, o time de Abel Ferreira até jogou bem, mas sofreu com erros individuais e viu Pedro desequilibrar marcando gol, dando assistência a De Arrascaeta e sofrendo penalidade convertida por Jorginho.

Os paulistas, que balançaram as redes com Vitor Roque e Gustavo Gómez, reclamaram da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. A equipe alviverde reclamou de um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu irregularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas. O lateral Piquerez chegou a ser expulso após o apito final por demonstrar indignação com o juiz

O resultado fez o Flamengo chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras, que continua na liderança pelo critério de desempate (19 vitórias a 18). Vale ressaltar que a dupla ainda tem uma partida a menos em relação ao número de rodadas por causa da participação no Mundial de Clubes da Fifa.

Agora, ambas as equipes voltam as atenções para a disputa das semifinais da Copa Libertadores no meio de semana. Na quarta-feira, o Flamengo sobe novamente ao gramado do Maracanã para enfrentar o Racing pelo confronto de ida. Já na quinta, o Palmeiras joga na altitude de Quito, contra a LDU, na primeira partida com os equatorianos por uma vaga na decisão.

Como era de se esperar, a partida começou com a temperatura lá no alto. Empurrões, duras disputas pela bola e reclamações por parte de ambas as equipes elevaram a fervura de uma partida que já começou quente nos dias que antecederam o confronto. Trocas de farpas entre os dirigentes e polêmicas de arbitragem deram o tom durante a semana.

Mesmo jogando no Maracanã, o Palmeiras adotou uma postura de protagonismo e tomou as rédeas da partida desde os primeiros minutos. A equipe paulista pressionou a saída de bola adversária e explorou jogadas aéreas - os palmeirenses reclamaram bastante de um pênalti após Jorginho deslocar Gómez com os braços dentro da área. Mas como detalhes fazem a diferença em partidas deste tamanho, foi o Flamengo quem saiu na frente. Pedro girou sobre a marcação de Bruno Fuchs e deixou De Arrascaeta cara a cara com o estreante Carlos Miguel, que nada pôde fazer para evitar o gol rubro-negro, aos 9 minutos.

O gol do Flamengo foi um reflexo do que como vem sendo as últimas partidas do time carioca. Apesar de não fazer atuações exuberantes, o time se sobressai pela vasta qualidade técnica de um elenco estrelado. Já o Palmeiras demonstrou uma atitude típica de uma equipe que se acostumou a estar sempre "nas cabeças" e não se abalou após sair atrás no placar. O time de Abel Ferreira manteve o ímpeto e aproveitou do momento em que o rival estava desnorteado pela lesão do zagueiro Léo Ortiz e empatou com Vitor Roque, de cabeça, aos 24 minutos.

A reta final da etapa inicial foi marcada por um lance polêmico. Fuchs calçou Pedro dentro da área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. O Palmeiras reclamou de uma possível falta do atacante no zagueiro momentos antes - e também de Danilo em cima de Vitor Roque -, mas a penalidade foi confirmada e Jorginho deslocou Carlos Miguel para colocar novamente o Flamengo à frente, aos 41 minutos.

O Palmeiras ainda se situava quando foi castigado por mais um erro individual. Aníbal Moreno cochilou e foi desarmado por Pedro próximo da grande área. A bola sobrou para De Arrascaeta, que deixou o companheiro em boas condições para fazer o terceiro dos cariocas, aos 45 minutos.

A chuva, que não deu trégua no Rio nos últimos dias, se intensificou na volta do intervalo. O Palmeiras manteve a toada inicial, continuou indo para cima e quase diminuiu quando Vitor Roque acertou a trave após chute travado. Felipe Anderson também assustou em chute na entrada da área após ótima trama do time de Abel pela direita.

Diante da sequência pesada que o calendário impõe, os treinadores recorreram aos banco de reservas a partir dos 15 minutos do segundo tempo. O técnico Filipe Luís ganhou força e velocidade com as entradas de Plata e Carrascal, ideais para o cenário de jogadas em contra-ataque. Abel oxigenou o Palmeiras com Allan, Sosa e Emi Martínez, mas a equipe paulista sentiu dificuldade para furar o bloqueio rubro-negro.

Abel Ferreira foi para o tudo ou nada e mexeu no esquema com as entradas de Facundo Torres e Sosa, colocando o Palmeiras todo à frente. A estratégia demorou a surtir efeito e o Flamengo foi perigoso nos contragolpes. Aos 48 minutos, Gustavo Gómez se lançou à área e, quase como um atacante, diminuiu o placar.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 PALMEIRAS

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Saúl Ñíguez), Jorginho e De Arrascaeta (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Facundo Torres), Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Andreas Pereira (Raphael Veiga), Maurício (Allan) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Arrascaeta, aos 9, Vitor Roque, aos 24, Jorginho, aos 41, e Pedro, aos 45 minutos do primeiro tempo; Gustavo Gómez, aos 48 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Alex Sandro e Carrascal (Flamengo); Maurício e Gómez (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - Piquerez (Palmeiras).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

PÚBLICO - 71.651 presentes.

RENDA - R$ 5.983.920,00.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).