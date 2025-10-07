Manutenção emergencial deixa 70 localidades do Recife sem água na quarta-feira (8)

Os serviços serão realizados no Sistema Duas Unas e a previsão é que o abastecimento seja normalizado na quinta-feira (9)

Uma manutenção emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), no Sistema Duas Unas, vai deixar 70 localidades do Recife sem água na quarta-feira (8).



O serviço será feito na estrutura que integra o Sistema Tapacurá e visa melhorar a eficiência do sistema, segundo a empresa.

Os trabalhos envolvem serviços eletromecânicos e hidráulicos na Estação Elevatória Duas Unas (bombeamento), além da correção de um vazamento em trecho da Adutora Duas Unas.

As atividades serão iniciadas às 7h da manhã e estão previstas para serem concluídas até as 23h do mesmo dia.

De acordo com a Compesa, será necessário desligar temporariamente a Estação Elevatória Duas Unas, o que resultará na suspensão do fornecimento ou baixa pressão nas localidades da capital.

Após a conclusão dos serviços, será retomada a operação gradual do sistema para a o retorno da distribuição, a partir da manhã da quinta-feira (9), seguindo o calendário das localidades.

“A Compesa orienta os clientes a utilizarem a água de forma racional durante o período da intervenção e reforça que a iniciativa é essencial para a melhoria contínua dos serviços de abastecimento”, destaca a companhia.

Confira as localidades que ficarão sem água:

Aflitos, Afogados, Alto do Mandu, Alto José do Pinho, Alto Santa Isabel, Apipucos, Arruda, Bairro do Recife, Boa Vista, Bomba do Hemetério, Brasilit, Cabanga, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Coelhos, Cordeiro, Curado, Derby, Detran, Dois Irmãos, Encruzilhada, Engenho do Meio, Espinheiro, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Iputinga, Jaqueira, Jardim Petrópolis, Joana Bezerra, Macaxeira, Madalena, Mangabeira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Morro da Conceição, Mustardinha, Nova Descoberta, Paissandu, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Santo Antônio, São José, San Martin, Santana, Santo Amaro, Soledade, Tamarineira, Torre, Torrões, UR-7 (Várzea), Várzea, Vasco da Gama e Zumbi. Areias, Barro, Boa Viagem, Brasília Teimosa, Caçote, Estância, Imbiribeira, Ipsep, Jardim São Paulo, Jiquiá, Pina, Sancho e Tejipió (localidades atendidas majoritariamente pelo Sistema Pirapama).