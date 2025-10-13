Furto de água: operação policial recupera 60 litros por segundo da adutora do Sertão

O volume recuperado corresponde a um faturamento de R$ 500 mil por mês. (Divulgação )

A Compesa conseguiu recuperar o maior volume de água desviado de todas as ações já realizadas até o momento. Foram retiradas 47 ligações clandestinas em 29 pontos diferentes, o que permitiu a recuperação de 60 litros de água por segundo, vazão suficiente para abastecer cerca de 30 mil pessoas ou encher uma caixa de água de 1.000 litros a cada 17 segundos. Em termos financeiros, o volume recuperado corresponde a um faturamento de R$ 500 mil por mês. A recuperação foi possível devido a uma operação policial, que durou cinco dias.

Realizada com o apoio do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e das polícias Civil e Militar, a operação possibilitou a melhoria significativa do abastecimento de água nos distritos Guarani (Terra Nova) e Murici (Cabrobó), além de Umãs, Pau Ferro e Conceição das Crioulas (Salgueiro), que estavam com o fornecimento de água comprometido.

Dois suspeitos foram levados para a delegacia e foram abertos boletins de ocorrência para que a polícia possa dar continuidade às investigações.

A ação faz parte do conjunto de medidas que vêm sendo intensificadas em todo o estado para reduzir perdas e combater o furto de água, prática que compromete o fornecimento regular para milhares de famílias. A Compesa reforça que furtar água é crime, conforme previsto no Código Penal Brasileiro, e continuará atuando com rigor para garantir o uso correto dos recursos hídricos e a eficiência do abastecimento em Pernambuco.