Compesa recebe terreno do TCE para construir nova estação elevatória de esgoto no Recife

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) recebeu, nesta segunda-feira (13), a cessão de um terreno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), na Avenida Mário Melo, área central do Recife. No local, será construída uma nova Estação Elevatória de Esgoto (EEE), com maior capacidade, que substituirá a unidade atualmente em funcionamento nas dependências do TCE, na Rua da Aurora.

A obra deve começar em até 120 dias com valor de R$ 15 milhões. O termo de cessão foi assinado durante cerimônia na sede do Tribunal, em Santo Amaro, com a presença do presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, do presidente do Conselho de Administração da Companhia, Alex Campos, e do presidente do TCE-PE, Valdecir Pascoal.

Com vazão projetada de 311 litros por segundo, a nova estação vai alcançar cerca de 90 mil pessoas.

A unidade fará parte da Bacia do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga, atendendo bairros como Boa Vista, Graças, Encruzilhada, Espinheiro, Campo Grande e Santo Amaro. O esgoto coletado será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cabanga, passando por importantes vias da cidade, como as avenidas Dantas Barreto e Sul, e as ruas da Concórdia e Imperial.

Com a entrada em operação da nova estrutura, a estação da Rua da Aurora, construída há décadas e com capacidade menor, de 205 litros por segundo, será desativada. O antigo sistema, que hoje atende cerca de 79 mil pessoas, será substituído por uma estrutura nova.