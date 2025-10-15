Pernambuco notifica mais sete casos suspeitos de intoxicação por metanol e total chega a 70

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), foi constatado um óbito entre as sete novas notificações suspeitas. Estado totaliza 70 casos suspeitos registrados, sendo 66 de Pernambuco e 4 de outros estados.

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

Pernambuco notificou mais sete casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em atualização divulgada nesta quarta-feira (15).

Segundo a pasta, foi constatado um óbito dentro dessas novas notificações.

Com esses novos números, conforme a SES-PE, o estado totaliza 70 notificações, sendo 66 de Pernambuco e 4 outros estados (2 de São Paulo, 1 da Paraíba e 1 de Alagoas).

Dos 66 casos de Pernambuco, 34 foram descartados e três foram confirmados, sendo todos do município de Lajedo, no Agreste do estado.

Situação dos pacientes

Segundo a SES-PE, atualmente o estado tem 11 pacientes internados. Desse total, 3 casos foram descartados.

Dos 35 pacientes de Pernambuco que receberam alta, 25 tiveram as suspeitas de intoxicação descartadas. Um paciente de Lajedo teve a intoxicação confirmada e está com sequelas oculares.

Outros 9 pacientes notificados pelo Estado, incluindo dois casos descartados, evadiram-se das unidades hospitalares.

Dos 11 óbitos que foram notificados, 3 foram descartados, enquanto dois foram confirmados.

Casos confirmados em Pernambuco

Todos os casos de intoxicação de metanol confirmado em Pernambuco envolveram homens, que foram identificados como Celso da Silva, de 43 anos, que morreu uma semana depois de ser internado; Jonas da Silva Filho, que morreu no dia 28 de agosto; e Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, que perdeu a visão.

Um suspeito de 40 anos foi preso pela polícia por adulterar bebidas trazidas de São Paulo. Ele é natural de São Bento do Una, no Agreste, e foi preso na casa onde morava, no sábado (11).