Pernambuco chega a 71 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Novo caso foi contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) nesta quinta (16). Estado chega a 71 casos de suspeitos de intoxicação por metanol

Em Pernambuco, 6 notificações de intoxicação por metanol estão sendo investigados (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

Pernambuco notificou mais um caso suspeito de intoxicação por ingestão de metanol. Agora, o estado contabiliza 71 casos de possíveis quadros de intoxicação associados ao consumo de bebidas alcoólicas. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) na tarde desta quinta (16).

Pernambuco continua com três casos confirmados, todos em Lajedo, sendo que dois ocasionaram mortes. O terceiro paciente teve sequelas oculares. Segundo a divulgação da SES-PE, dez pacientes estão internados com suspeita de intoxicação por metanol.

Ainda de acordo com a pasta, do total de notificações, 67 são de Pernambuco e quatro de outros estados.