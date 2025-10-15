° / °
Vida Urbana
METANOL

Alepe aprova projeto que responsabiliza com mais rigor quem adulterar bebidas com metanol

Pernambuco soma três casos de intoxicação por metanol, sendo duas mortes

Blog Dantas Barreto

Publicado: 15/10/2025 às 16:51

Seguir no Google News Seguir

Alepe aprova Projeto de Lei (PL) que impõe um novo padrão de segurança e compliance para a indústria de bebidas alcoólicas/Foto: Ricardo Dantas Barreto/DP

Alepe aprova Projeto de Lei (PL) que impõe um novo padrão de segurança e compliance para a indústria de bebidas alcoólicas (Foto: Ricardo Dantas Barreto/DP)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou, nesta quarta-feira (15), um Projeto de Lei (PL) que impõe um novo padrão de segurança e compliance para a indústria de bebidas alcoólicas, em resposta direta à crise de saúde pública causada pela adulteração com metanol. O trâmite foi em regime de urgência e reúne oito propostas legislativas que já haviam sido apresentadas na Casa. Trata-se do primeiro projeto de lei em nível estadual no Brasil a abordar de maneira abrangente o combate ao uso do metanol. O PL será encaminhado ao Governo do Estado para ser sancionado.

O Substitutivo estabelece um conjunto de normas que afetam diretamente a operação de toda a cadeia de valor. O Governo Estadual será autorizado a exigir laudos laboratoriais específicos dos fornecedores, visando comprovar a absoluta ausência de metanol em concentrações prejudiciais.

"Essa legislação eficaz abrange desde a venda e o consumo até as notificações da Polícia Civil para a Secretaria de Saúde. Tudo isso está sendo feito dentro de um substitutivo para que a lei tenha maior efetividade e que os consumidores possam ter segurança total nessa legislação pioneira no país. A ideia é articular todos os setores, de forma que possamos oferecer mais segurança aos consumidores de Carambuco", afirma o relator do projeto, o deputado estadual Diogo Moraes (PSDB).

O principal elemento de impacto econômico e jurídico do Projeto de Lei é a adoção da responsabilidade objetiva. O texto responsabiliza fabricantes, distribuidores, importadores e armazenadores de bebidas em casos de intoxicação, independentemente da comprovação de dolo (intenção) ou negligência.

Essa medida transfere o ônus da prova de qualidade do consumidor para o agente econômico. Além disso, o projeto impõe exigências mais rígidas sobre as notas fiscais das bebidas, buscando garantir que a origem de cada lote seja conhecida e rastreável.

Veja também:

O projeto aprovado determina a inclusão de um QR Code em todas as embalagens, permitindo a rastreabilidade digital do produto por meio de uma plataforma oficial com dados sobre fabricante, validade e regularidade fiscal. Essa tecnologia é vista como uma forma de dificultar a inserção de produtos criminosos no mercado formal.

Essa ferramenta legal força todos os elos da cadeia a investirem maciçamente em auditoria e controle de qualidade, uma vez que o risco da atividade recai integralmente sobre eles. As penalidades administrativas específicas foram detalhadas através de projetos como o PL 3404/2025 (para distribuidores e armazenadores) e o PL 3405/2025 (para estabelecimentos comerciais).

"Essa legislação acompanha todo o processo, desde a fabricação, o transporte, a distribuição até a comercialização. Quando ocorre um caso de intoxicação, a pessoa é levada a um hospital, e esse hospital, seja público ou privado, é obrigado a comunicar o fato à Polícia Civil. Isso também está previsto no projeto. Percebam que o projeto é bastante amplo: ele tem vários propósitos, mas todos reunidos em uma única lei", destacou o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, o deputado Coronel Alberto Feitosa (PL).

A autoria do Substitutivo é da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), no texto que consolida propostas de cinco parlamentares: deputado Antonio Coelho, deputado Romero Albuquerque, deputado João Paulo Costa, deputado Luciano Duque e deputada Socorro Pimentel, uma vez que alguns, como João Paulo Costa, apresentaram mais de uma proposta para a regulamentação, como os PLs 3404/2025 e 3405/2025.

Alepe , bebida , lei , metanol
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X