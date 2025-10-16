Menino de 6 anos fica ferido em colisão envolvendo cinco veículos e é transferido de helicóptero para o Recife

Menino foi transferido de helicóptero até o Recife (Foto: PRF)

DiariUm menino, de 6 anos, precisou ser transferido de helicóptero de Garanhuns, no Agreste, para o Recife após um sinistro de trânsito na BR-424 nesta quinta-feira (16). A criança estava em estado grave e foi levada do Hospital Dom Moura para o Hospital da Restauração (HR). Outras quatro pessoas ficaram feridas.

O transporte do menino foi feito em uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 12h40 e, ao chegar ao Recife, ele foi levado pelo Samu até o hospital. Segundo a PRF, a vítima estava em um carro que se envolveu em um sinistro com outros veículos na BR-424, que corta o município. A operação de transporte durou cerca de uma hora.

A sequência de colisão entre os veículos ocorreu quando um caminhão com carga de ferragens perdeu o controle em um trecho de declive. Com isso, atingiu um carro, que por sua vez colidiu com outro veículo de passeio, que se projetou contra um radar fixo. O equipamento foi arrancado do local com a força do impacto.

Além disso, a cerca de 600 metros, o caminhão bateu em uma motocicleta, que por sua vez colidiu com outro carro. O caminhão só parou centenas de metros depois da última batida. Três pessoas foram encontradas em estado grave e duas com ferimentos leves.

O Hospital Regional Dom Moura informou que as vítimas foram atendidas por uma equipe multiprofissional e que estão sendo acompanhadas pelos profissionais da unidade.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica.