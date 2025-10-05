° / °
PRF flagra motocicleta a 235 km/h na BR-232, no Agreste de Pernambuco

Caso foi registrado em Sairé, em trecho cuja velocidade máxima permitida é de 110 km/h

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/10/2025 às 16:04

O registro foi feito por um radar móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de fiscalização/PRF/Divulgação

Na manhã deste domingo (9), uma motocicleta foi flagrada a 235 km/h na BR-232, em Sairé, no Agreste de Pernambuco. O registro foi feito por um radar móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de fiscalização.

A velocidade máxima permitida no trecho é de 110 km/h para veículos leves. "Essa conduta coloca em risco a vida do próprio condutor e dos demais usuários da rodovia, tendo em vista que o excesso de velocidade aumenta a gravidade das colisões no trânsito e está associada a diversos sinistros", alertou a PRF, por meio de nota.

O condutor foi autuado por excesso de velocidade superior a 50% do limite permitido — uma infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades previstas incluem multa de R$ 880,41, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir.

