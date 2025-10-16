Veículo capotou no km 45 da BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco

Acidente no Agreste deixa um morto e dois feridos (Foto: Comunicação PRF)

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um acidente de carro ocorrido na manhã desta quarta-feira (15), no km 45 da BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. O sinistro aconteceu por volta das 7h30.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Os dois passageiros que o acompanhavam ficaram feridos e foram levados para o hospital do município.

Além da PRF, equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.