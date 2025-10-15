Menino de 9 anos é hospitalizado após ser atacado por pitbull no Recife

Criança foi atacada por pitbull no Recife e foi internado no Hospital Otávio de Freitas (Foto: Reprodução)

Um menino de 9 anos de idade foi atacado por um cachorro da raça pitbull na comunidade Roda de Fogo, no bairro Torrões, Zona Oeste do Recife, enquanto estava indo comprar um lanche junto com a mãe. O caso aconteceu na noite de terça-feira (14).

O ataque ocorreu quando a mãe e a criança estavam atravessando a rua para chegar até um estabelecimento de lanches. O animal estava com os tutores, um casal, e teria avançado sobre o menino, que ficou com ferimentos no braço e nádegas.

Uma cliente do comércio de comida para onde a criança estava indo pediu para que os tutores do pitbull ajudassem a vítima. No entanto, o casal teria deixado o local e não voltou. O menino foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões e encaminhado para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro Tejipió.

A criança segue internada e já passou por um enxerto cirúrgico. O caso foi denunciado pela família à Polícia Civil.

Pernambuco tem critérios para criação de pitbull

Em 18 de novembro de 2003, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou uma lei que estabelece os critérios e as responsabilidades relacionadas à criação, comercialização e qualquer tipo de transação envolvendo cães das raças Pit Bull, Dobermann e Rottweiler.

No estado de Pernambuco, esses animais foram classificados como de perfil “antissocial” e devem utilizar coleira contendo informações de identificação, como o número de telefone e o endereço do tutor. A Lei nº 12.469, de 18 de novembro de 2003, também determina que apenas pessoas maiores de 18 anos podem conduzir esses cães em locais públicos, sendo obrigatório o uso de equipamentos de contenção, como guias curtas, coleiras de controle e focinheiras.

O descumprimento da legislação resulta na apreensão do animal. Caso a irregularidade que motivou a apreensão não seja solucionada em até 45 dias, o cão poderá ser encaminhado ao canil da Polícia Militar de Pernambuco. Além disso, o tutor deverá arcar com todas as despesas referentes à estadia do animal durante o período de confinamento.

No município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, há uma legislação ainda mais rigorosa. A Lei nº 225, de 17 de abril de 2008, proíbe a criação e a circulação de cães da raça Pit Bull. Se o tutor for flagrado conduzindo um animal dessa raça em vias públicas, o cão será apreendido e somente poderá ser liberado mediante o pagamento de uma multa de R$ 3 mil. Além disso, o criador deverá mudar de cidade.

A mesma lei estabelece que outros cães considerados ferozes, de grande ou médio porte, só podem circular pela cidade utilizando correntes, coleiras do tipo estrangulador e focinheiras, todos em perfeito estado de conservação.