Pitbulls são recolhidos para canil da PM após ataques em Petrolina

Os animais estão se adpatando ao local, segundo cuidadores (Foto: Divulgação/PMPE)

Após serem recolhidos pela Polícia Militar (PMPE) por causarem uma série de transtornos aos moradores de Petrolina, no Sertão, três cachorros da raça pitbull foram transferidos para um canil dentro da unidade prisional para passar por avaliações clínicas regulares. Eles foram capturados pela PM em 5 de fevereiro depois de denúncias de moradores do bairro de Vila Marcela.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os cães são submetidos a avaliações duas duas vezes por semana, com suporte clínico e medicações quando necessário. A pasta ressaltou que eles estão saudáveis e que se adaptaram ao novo ambiente.

A gestão municipal afirmou que está garantindo a vacinação antirrábica, vermifugação, fornecimento de ração e acompanhamento comportamental. Adestradores vinculados à Secretaria Estadual também atuam no manejo dos cães, com dinâmicas para minimizar o estresse e promover uma convivência mais tranquila.

Relembre o caso

Os três pitbulls precisaram ser recolhidos após diversos ataques a moradores do bairro Vila Marcela. Um abaixo-assinado foi entregue ao Ministério Público, resultando na decisão de manter os cães sob tutela do município.

Pernambuco tem casos frequentes de ataques

Um balanço feito pelo Diario de Pernambuco e que leva os dados entre janeiro e abril deste ano apontou que houve uma média de um ataque a cada 21 dias. Um dos casos que chamou a atenção envolveu um bebê de três meses que foi atacado e morto por um cão desta raça.

Em Pernambuco, uma lei de 18 de novembro de 2003, alterada em 2021, estabelece critérios de responsabilidade para a criação, o registro, o manejo e a condução de cães das raças Pitbull, Pitbull Terrier, Dobermann e Rottweiler. Além dessas raças, qualquer cão com histórico de agressividade e comportamento antissocial também deve seguir as normas.

Os tutores destes animais devem preservar ambientes reservados para eles a fim de impedir fugas e contatos com outras pessoas sem supervisão. Além disso, a lei prevê a condução correta dos cães em espaços públicos, que só deve ser feita por maiores de idade com o uso de equipamentos de contenção, como guias curtas, coleiras de controle, focinheiras e outros dispositivos; além do registro obrigatório dos cães das raças Pitbull e Rottweiler, em órgão estadual responsável.



Neste mês, os animais foram transferidos de forma segura para o canil da penitenciária estadual. Posteriormente, ONGs de proteção animal acionaram a Justiça pedindo a guarda dos animais, alegando supostos maus-tratos.