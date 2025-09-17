Caso ocorreu na Rua do Cupim; vítima registrou boletim de ocorrência e passou por exame no IML

Cão ataca trabalhadora doméstica e cadela no bairro das Graças (Reprodução/Câmeras de segurança)

Uma trabalhadora doméstica de 65 anos e a cadela foram atacadas por um cachorro da raça Akita na tarde da segunda-feira (15), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na Rua do Cupim e foi registrado por câmeras de segurança de um prédio da área.

Segundo a vítima, Maria Marlene da Silva, o cão estava sem focinheira e avançou contra a cadela de pequeno porte que ela passeava, identificada como Adele, da raça Jack Russel. Durante a tentativa de separar os animais, a trabalhadora também foi mordida, sofrendo ferimentos no peito e na mão esquerda.

Após conter o cachorro, a tutora do Akita deixou o local. A vítima procurou a Delegacia do Espinheiro, onde registrou boletim de ocorrência. No dia seguinte, ela realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro do Recife.

As imagens mostram o momento em que duas mulheres se aproximaram de Maria Marlene, uma delas conduzindo o Akita. Pouco antes do ataque, houve uma discussão relacionada ao descarte de um saco de fezes de animal deixado na calçada. Foi nesse momento que o cachorro partiu contra Adele e atingiu também a trabalhadora.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência está sendo investigada pela Delegacia do Espinheiro. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.

