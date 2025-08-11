Cadela em situação de risco é resgatada em BR, no Recife

De acordo com a PRF, a denúncia foi registrada por volta das 8h. O denunciante relatou ter visto um motorista parar o veículo e deixar a cadela no local, seguindo viagem em seguida

Cadela abandonada na BR-101 é resgatada pela PRF no Recife (Divulgação/PRF)

Uma cadela debilitada e incapaz de se locomover foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã deste domingo (10), após ter sido abandonada às margens da BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

O animal, que estava em situação de risco, foi localizado próximo ao Ceasa depois que um homem acionou a central de emergência da corporação.



De acordo com a PRF, a denúncia foi registrada por volta das 8h. O denunciante relatou ter visto um motorista parar o veículo e deixar a cadela no local, seguindo viagem em seguida. Ao chegarem, os policiais encontraram o animal visivelmente debilitado e sem forças para ficar em pé.

A cadela foi colocada na viatura e levada até a Delegacia da PRF, na capital, onde recebeu água e alimentação. Em seguida, os agentes acionaram uma instituição de proteção animal, que ficará responsável pelo atendimento veterinário e pelos cuidados necessários para a recuperação.

Abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com pena que pode chegar a cinco anos de prisão, além de multa.