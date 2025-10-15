REC’n’Play 2025 abre as portas com tecnologia, imersão e palestras

REC’n’Play 2025, no Recife, deve reunir mais de 90 mil pessoas (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O REC’n’Play 2025 teve início na manhã desta quarta (15), movimentando as pessoas nas pelas ruas do centro do Recife no chamado “Carnaval do Conhecimento”. As atividades, atrações e palestras devem atrair milhares de visitantes ao maior festival de inovação e tecnologia do Brasil até sábado (18).



Logo no primeiro dia, o público já estava embalado com tudo que as ativações do festival possibilitam divididas em quatro eixos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa). O Diario conversou com alguns visitantes nas ruas do Recife para registrar o clima do festival.



Letícia Chagas, de 32 anos, assistente de sistemas, estava visitando o festival pela primeira vez. Ela compartilhou a experiência de participar da palestra “O Futuro é Feito por Gente”, do historiador Leandro Karnal, que aconteceu pela manhã, na abertura oficial do REC’n’Play 2025. “É a primeira vez que venho e foi maravilhoso, porque eu queria muito ter a experiência de ver Leandro Karnal. Cheguei super cedo, foi incrível a palestra, começou no horário e foi perfeito. Pretendo vir outros dias (ao festival)”.



Já Adonai Silva, de 25 anos, trabalha na área de TI e é um visitante fiel do REC’n’Play “A gente já começou cedo hoje o dia, por volta das 7h30, minha colega já estava aqui para passar o dia todo comigo e vamos vir até sábado. É muita atração, para mim que sou da área de TI tem muita palestra boa. A gente está super empolgado. Você vê que o Recife pulsa por tecnologia e a galera gosta, abraça o evento. Eu estou gostando, a gente está participando de tudo que dá para participar. Então, tá muito bom. A expectativa tá boa. Todo ano que tem eu venho, até porque eu trabalho com tecnologia e para mim é muito bom estar antenado às tecnologias novas”.



Em uma das atrações de realidade virtual, o Diario encontrou o gastrônomo Vitor César, de 24 anos, que conheceu o festival pela primeira vez nesta edição. Ele compartilhou a experiência de participar de uma atividade com realidade virtual. “Já fui para duas palestras, estou me divertindo e aprendendo coisas novas. Aqui é bem uma vitrine de tudo e de todo e eu estou achando bem legal.

Esse jogo é interessante, divertido e lúdico. Você entende um pouco melhor como funciona o sistema, e acho que essa ludicidade é o que vai dar mostrar a uma pessoa que não entende muito bem como funciona o banco para que ela possa ali engajar melhor, entender como é que os gastos dela funcionam, é como é que o banco mostra para ela os gastos”.

Embarque Digital

Como parte da programação de abertura do festival, estiveram presentes nomes como o prefeito João Campos (PSB), que palestrou para uma plateia lotada no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, sobre o pioneirismo da cidade do Recife na implementação do programa Embarque Digital, que financia bolsas de estudo em cursos de nível superior na área de tecnologia.



“É uma alegria estar aqui e poder participar desse painel no REC’n’Play, falar de algo que é muito valioso para todos nós, que é o Embarque Digital, o maior programa de formação no ensino superior de tecnologia que uma cidade brasileira faz. A gente faz uma agenda muito forte na educação, porque de fato você consegue transformar uma cidade. Observando o gráfico, a gente nota a curva crescente que distancia o Recife das demais cidades. E é esse programa que tem ajudado a praticamente dobrar a renda média de uma família em dois anos e meio. Tudo isso através da Educação”, disse o prefeito.



O REC'n'Play é conhecido como o maior festival gratuito de inovação e tecnologia do Brasil. Com o tema “O Futuro é feito por gente”, este ano a programação, que iniciou nesta quarta (15), conta com mais de 700 atividades, 7 palcos, 30 prédios ativados, 83 espaços de conteúdo e 37 ativações de rua no Bairro do Recife. De acordo com a organização do festival, a sétima edição do REC’n’Play deve superar os 90 mil inscritos da última edição, que contou com 1439 horas de programação e 1580 palestrantes.

As inscrições para o festival são gratuitas e ainda podem ser feitas no site oficial https://recnplay.pe/. Também pelo aplicativo do REC’n’Play 2025, disponível para smartphones iOS e Android. A ferramenta também funciona como um guia completo do festival e permite navegar pela programação completa, para isso, basta realizar o cadastro e fazer login com a sua conta.

O festival também reserva encontros com grandes figuras da cena nacional. Foram convidados nomes da política, do jornalismo, da economia, da música e da área de tecnologia. Entre alguns confirmados estão o jornalista Guga Chacra, a jurista e autora Gabriela Prioli, o economista Marcos Lisboa e a cantora Sandra Sá. Do time das grandes empresas, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, também desembarca no Recife para o encontro.