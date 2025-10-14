Com mais de 700 atrações, REC’n’Play 2025 tem início nesta quarta (15)

Com mais de 700 atrações, o REC’n’Play 2025 inicia hoje (15), e embalará as ruas do Recife no "Carnaval do Conhecimento" até sábado (18)

Recife, PE, 13/10/2025 - REC'N PLAY - Imagens da montagem das estruturas do Rec'n Play no Recife Antigo. (Rafael Vieira)

As ruas do Centro do Recife recebem finalmente a sétima edição do REC’n’Play a partir da manhã desta quarta-feira (15). O conhecido “Carnaval do Conhecimento” seguirá embalando a capital pernambucana até sábado (18), com as mais de 700 atrações previstas na programação. A abertura do REC’n’Play 2025 será marcada pela palestra "O futuro é feito por gente", nomeada com o tema do festival, e que contará com a presença do historiador Leandro Karnal, no Cais do Sertão.

Mais de 90 mil pessoas são esperadas no REC’n’Play 2025, segundo a organização do festival. A programação é dividida em quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa) e estarão distribuídas nos quatro dias de atividades Ainda de acordo com os organizadores, a expectativa é que a atual edição supere os números da última realização do festival, que contou com 1439 horas de programação e 1580 palestrantes.

Inscrições

As inscrições para o festival são gratuitas e podem ser feitas no site oficial https://recnplay.pe/. Também pelo aplicativo do REC’n’Play 2025, disponível para smartphones iOS e Android. A ferramenta também funciona como um guia completo do festival e permite navegar pela programação completa, para isso, basta realizar o cadastro e fazer login com a sua conta.

Presenças

O festival também reserva encontros com grandes figuras da cena nacional. Além de Leandro Karnal, foram convidados nomes da política, do jornalismo, da economia, da música e da área de tecnologia. Entre alguns confirmados estão o jornalista Guga Chacra, a jurista e autora Gabriela Prioli, o economista Marcos Lisboa e a cantora Sandra Sá. Do time das grandes empresas, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, também desembarca no Recife para o encontro.