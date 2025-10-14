REC'n'Play vai reunir mais de 700 atividades em quatro dias

Maior festival de inovação do País começa nesta quarta-feira (15) no Bairro do Recife

Estrutura do REC'n'Play sendo montada no Bairro do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Começa nesta quarta-feira (15), e segue até o sábado (18), a edição 2025 do REC’n’Play – já conhecido como o maior festival gratuito de inovação e tecnologia do Brasil. Para este ano, a programação conta com mais de 700 atividades, 7 palcos, 30 prédios ativados, 83 espaços de conteúdo e 37 ativações de rua - todos acontecendo no Bairro do Recife.

Durante todo o evento, os participantes contam com atividades voltadas não só para a área de inovação, mas também voltadas ao aprendizado, negócios, arte, gastronomia e convivência.



Com o tema “O futuro feito por gente”, a programação traz temas como Inteligência Artificial, dados, sustentabilidade, empreendedorismo, cultura digital, diversidade e futuro do trabalho, distribuída por arenas, oficinas, hackathons, debates e experiências interativas.



As inscrições gratuitas pelo site recnplay.pe e app oficial (Android e iOS), que permite montar agenda, receber alertas e acessar mapa interativo.



Entre os grandes nomes que estarão na programação estão o historiador Leandro Karnal; os jornalistas Gerson Camarotti e Guga Chacra; André Fatala, vice-presidente de Plataformas da Magalu: a apresentadora Gabriela Prioli; Priscila Laham, da Microsoft; entre outros. Em relação à estrutura, o festival conta com grandes arenas como é o caso da Gamer e a de Inovação.



Somente a Arena de Negócios, que cresceu nesta edição e se consolida como uma das principais vitrines de inovação do Brasil, contará com mais de 200 startups expositoras nos três primeiros dias do festival, além de painéis executivos, demodays e encontros estratégicos entre startups, corporações, investidores, aceleradoras e agentes do ecossistema.



Já o Festival Let’s Play traz 20 atrações musicais distribuídas em sete palcos — Let’s Samba, Paço Alfândega, Praça do Arsenal, Som na Rural, Frege, Cidade da Música e Pernambuco Meu País — celebrando a música autoral pernambucana e a fusão entre ritmos locais e experimentação digital. Entre os artistas que vão participar estão Sandra Sá, Otto, Del Rey, Joyce Alane, entre outros.

O REC’n’Play é realizado pelo Porto Digital, Sebrae Pernambuco e Ampla Comunicação. No ano passado, o evento reuniu um público de 90 mil pessoas.