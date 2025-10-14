Professores terão acesso prioritário na abertura do REC’n’Play em atividades relacionadas à educação

Evento tem início nesta quarta-feira (15), no Bairro do Recife

Montagem do REC'n'Play no Bairro do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Aproveitando que o primeiro dia do evento, esta quarta-feira (15), acontece, justamente, no Dia dos Professores, o Festival REC’n’Play determinou a entrada prioritária para docentes em experiências especialmente criadas para o público da área.

Ao longo dos quatro dias de eventos, também há programação especial para educadores.



Um dos destaques da programação é a Arena Educação que sediar oficinas, palestras e experiências práticas sobre a prática docente diante das novas tecnologias, incluindo o uso da inteligência artificial.



De acordo com a organização, para ter acesso à prioridade durante o dia 15 de outubro, os professores precisarão chegar até 5 minutos antes do início da atividade e apresentar comprovante de vínculo com instituição de ensino, como carteira funcional ou holerite recente — os mesmos documentos comumente utilizados para garantir o benefício da meia-entrada em eventos culturais e cinemas.

No site e no aplicativo do festival, as atividades voltadas ao público docente estarão identificadas com a aba “Especial para os professores”.

