"Estão se apressando para isolarem o fato, narrando que foi caso pontual", diz advogada de mulher que acusa PM de estupro em posto policial

A mulher denunciou que foi estuprada por um PM, enquanto outros dois estavam no plantão, no Cabo de santo Agostinho. SDS afastou os três PMs que estavam no local. O secretário Alessandro Carvalho afirmou, na terça (14), que lamentava o episódio e pedia "desculpas"

Mulher denunciou ter sido estuprada em posto do BPRv no Cabo (Reprodução/Google Street View)

A defesa da mulher de 48 anos que denunciou ter sido estuprada em posto da Polícia Militar, no Grande Recife, criticou a postura do secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, que pediu “desculpas” ao falar sobre o episódio.

O caso surgiu depois da denúncia feita pela suposta vítima. Ela contou que foi parada em uma blitz, no Cabo de Santo Agostinho, no fim de semana passada, e levada para um quarto no imóvel onde funciona o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Lá, afirmou, foi estuprada por um PM, enquanto outros dois estavam no plantão. Quando o caso foi revelado, a SDS afastou os três PMs que estavam no local. O secretário Alessandro Carvalho afirmou, na terça (14), que lamentava o episódio.

Em entrevista o Diario, nesta quarta (15), a advogada da suposta vítima, Maria Julia Leonel afirmou que acredita em uma “tentativa de tratar o caso como um problema isolado”.



“Nem te digo o que acho das desculpas do secretário. Sei é que eles estão se apressando para isolarem o fato, narrando que foi um caso pontual. Recebemos sérias denuncias de estupros e outras violências ocasionadas por policiais no Cabo”, declarou.

Ainda na entrevista, a defensora falou sobre o afastamento dos PMs. “Até agora, isso não chegou para a vítima, de maneira formal. Tudo o que sabemos é o que diz a imprensa e que contraria o que nos foi passado oficialmente pela major responsável pelo inquérito no departamento da Polícia Judiciária Militar”, disse.

Leonel afirmou, ainda, que, nesta quarta, está prevista uma reunião, às 14h, na sede da SDS, em Santo Amaro, no Recife.

Devem participar os advogados de defesa da suposta vítima, o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Secretaria da Mulher, além da delegada-geral adjunta.

“Paralelamente a isto, estou fazendo uma petição requerendo algumas diligências”, afirmou a defensora.

Sobre a necessidade de fazer o reconhecimento oficial do PM que a teria estuprado a mulher, a defensora afirmou que está marcada uma sessão para sexta (17).

A advogada também falou sobre a situação de saúde da cliente. “A vítima está com muita dor. Teve que se submeter aos procedimentos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, está com muita dor no estômago, indisposta e dores no corpo por causa das injeções”, acrescentou.