Secretário de Defesa Social pede "desculpa" após mulher denunciar estupro cometido por PM

Secretário Alessando Carvalho afirmou que caso é "inadmissível" (Foto: Reprodução)

O secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho, pediu “desculpa” nesta terça-feira (14) após uma mulher de 48 anos denunciar que foi estuprada por um policial militar do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O caso teria acontecido na sexta-feira (10). Ao todo, três agentes foram afastados.

“Minha primeira palavra é de solidariedade, de desculpa. É um fato inadmissível que foi narrado, que foi registrado. Uma violência praticada por um agente do Estado, no interior de uma repartição. Mas eu quero dizer que isso é uma exceção”, afirmou o gestor da pasta.

O caso teria acontecido por volta das 22h30 quando a vítima seguia para Gaibu junto com as filhas e acabou sendo parada pelos agentes que faziam uma fiscalização de rotina. Ela foi comunicada sobre possíveis débitos de licenciamento e multa na ocasião.

Um dos PMs a teria chamado para uma sala, apagado as luzes e cometido o abuso. Em seguida, permitiu que a mulher deixasse o local. No dia seguinte, a vítima registrou uma ocorrência na Delegacia da Mulher.

“Nós estamos dando prioridade total na instrução, seja do ponto de vista pericial. Nós devemos agilizar as oitivas do reconhecimento pessoal e vamos trabalhar para que, comprovado o fato, ele seja encaminhado à Justiça para responder o quanto antes pelos atos dele”, destacou o secretário Alessandro Carvalho em coletiva de imprensa.

