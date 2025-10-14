° / °
Secretário de Defesa Social pede "desculpa" após mulher denunciar estupro cometido por PM

Alessandro Carvalho afirmou que está dando agilidade para que, caso seja confirmado, suspeito seja julgado

Adelmo Lucena

Publicado: 14/10/2025 às 19:50

Secretário Alessando Carvalho afirmou que caso é "inadmissível" (Foto: Reprodução)

O secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho, pediu “desculpa” nesta terça-feira (14) após uma mulher de 48 anos denunciar que foi estuprada por um policial militar do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv) no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O caso teria acontecido na sexta-feira (10). Ao todo, três agentes foram afastados.

“Minha primeira palavra é de solidariedade, de desculpa. É um fato inadmissível que foi narrado, que foi registrado. Uma violência praticada por um agente do Estado, no interior de uma repartição. Mas eu quero dizer que isso é uma exceção”, afirmou o gestor da pasta.

O caso teria acontecido por volta das 22h30 quando a vítima seguia para Gaibu junto com as filhas e acabou sendo parada pelos agentes que faziam uma fiscalização de rotina. Ela foi comunicada sobre possíveis débitos de licenciamento e multa na ocasião.

Um dos PMs a teria chamado para uma sala, apagado as luzes e cometido o abuso. Em seguida, permitiu que a mulher deixasse o local. No dia seguinte, a vítima registrou uma ocorrência na Delegacia da Mulher.

“Nós estamos dando prioridade total na instrução, seja do ponto de vista pericial. Nós devemos agilizar as oitivas do reconhecimento pessoal e vamos trabalhar para que, comprovado o fato, ele seja encaminhado à Justiça para responder o quanto antes pelos atos dele”, destacou o secretário Alessandro Carvalho em coletiva de imprensa.

