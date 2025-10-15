Acidente aconteceu por volta das 14h, no bairro do Fragoso, em Olinda, Região Metropolitana; Câmeras de segurança flagraram o caminhão descendo a ladeira e invadindo uma residência

Caminhão da Neoenergia tem falha mecânica e atinge residência em Olinda (Imagem: TV Guararapes)

Um caminhão da Neoenergia Pernambuco se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (14), na Rua Ana Rita Maria da Silva, no bairro de Fragoso, em Olinda, após apresentar uma falha mecânica enquanto descia uma ladeira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo desce a ladeira e invade uma residência.

De acordo com a distribuidora, os dois eletricistas que estavam no caminhão passam bem. Um deles precisou de atendimento médico e o outro saiu ileso.

A empresa informou ainda que o veículo havia passado por manutenção preventiva em agosto e estava com todas as revisões em dia. "A Neoenergia garantiu que todos os prejuízos materiais do morador atingido serão ressarcidos. Nenhum ocupante da casa ficou ferido", relatou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para o local e empregou três viaturas, incluindo salvamento, resgate e comando operacional.

As equipes atuaram na retirada do motorista, que ficou preso às ferragens após o tombamento do caminhão plataforma.

Segundo o CBMPE, o condutor, um homem, apresentava ferimento no braço direito e foi encaminhado consciente e orientado para uma unidade de saúde pela equipe de resgate.