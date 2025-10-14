Professores da UPE fazem mobilização no Dia dos Professores por valorização da carreira docente

Professores da UPE realizarão mesa redonda para discutir valorização da carreira docente (Foto: Divulgação)

Professores da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam, na quarta-feira (15), uma mobilização em defesa da valorização da carreira docente e da criação da função de Professor Titular de Carreira na instituição. O ato, que marca o Dia dos Professores, será às 10h, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife.

A programação inclui uma mesa redonda com participação de convidados da UPE e de outras universidades. Entre eles, a professora Emanuela Rútila Chaves, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e o professor Sérgio Campello, vice-diretor da Escola Politécnica da UPE.

Segundo os organizadores, a criação da nova função e a revisão dos critérios de progressão para o cargo de professor associado são medidas essenciais para fortalecer a carreira docente, reduzir a evasão de jovens professores e ampliar a capacidade de captação de recursos para a universidade e para o Estado.

“Progredir na carreira universitária significa avançar gradualmente e esses docentes, não só assumem mais responsabilidades, como influenciam o desenvolvimento de novas gerações de pesquisadores, captam recursos internacionais e nacionais para a universidade, além de produzirem e disseminarem conhecimento e prestarem serviços à sociedade”, pontua Demócrito Miranda, professor/pesquisador da UPE e um dos organizadores da mobilização.

A proposta está em diálogo com a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD). Atualmente, segundo os profissionais, a ausência da função de Professor Titular coloca a UPE em desvantagem em relação a outras universidades do país, dificultando o acesso a grandes financiamentos e contribuindo para a perda de talentos.

