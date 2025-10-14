Homem reage à invasão e morre junto com suspeito durante tiroteio em casa no Cabo de Santo Agostinho

Criminosos encapuzados se passaram por policiais e invadiram residência na comunidade do Alto da Bela Vista, no Bairro da Cohab, em Cabo do Santo Agostinho, no Grande Recife

Homem reage à invasão e morreu junto com o suspeito durante um tiroteio na própria casa, na noite de domingo (10), na Rua Vinte e Nove, localizada no Alto da Bela Vista, bairro da Cohab, em Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O crime ocorreu por volta das 22h30.

Segundo à polícia, dois homens encapuzados invadiram uma residência se apresentando como policiais e abriram fogo contra os ocupantes.

Durante o ataque, Nadson Santos da Silva, de 30 anos, reagiu e entrou em luta corporal com um dos invasores. Ele conseguiu tomar a arma do criminoso e atingi-lo com disparos, mas acabou morto no confronto. O suspeito também morreu no local e ainda não teve a identidade confirmada.

Uma terceira vítima, um homem, de 64 anos, foi atingido por tiros durante o confronto e foi socorrido para o Hospital Dom Helder Câmara, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com a polícia, Nadson possuía antecedentes por tráfico de drogas, além de ter sido alvo de uma tentativa de homicídio a cerca de uma semana antes.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a PCPE informou que o caso esta sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa Metropolitana Sul. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", disse.

