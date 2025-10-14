Protesto interrompe trânsito perto da Ponte Maurício de Nassau, no centro do Recife

O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar chamar em pneus na Avenida Martins de Barros, em Santo Antônio, perto da Ponte Maurício de Massau

Barreira de pneus em chamas fechou trânsito no Centro do Recife (Redes Sociais )



Um protesto interrompe o trânsito, na manhã desta terça (14), na área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar chamar em pneus na Avenida Martins de Barros, em Santo Antônio, perto da Ponte Maurício de Massau.

Interdição de via com materiais incendiados. Temos uma equipe de combate a incêndio, em deslocamento”, informou a corporação.



Imagens postadas em redes sociais mostram uma barreira d epneus em chamas ocupando a via. É posível observar muita fumaça.