diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz empresta atacante Thiaguinho ao ABC até o fim de 2026

Mudança de ares: Thiaguinho é cedido por empréstimo ao ABC pelo Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 14/10/2025 às 09:48

Seguir no Google News Seguir

Thiaguinho, atacante do Santa Cruz/ Rafael Vieira

Thiaguinho, atacante do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do atacante Thiaguinho ao ABC até o final da temporada de 2026. Artilheiro coral nas duas últimas temporadas, o jogador perdeu espaço no Tricolor após oscilações de rendimento ao longo do ano. A reportagem do DP Esportes confirmou a informação com Gustavo Cartaxo, executivo de futebol do ABC.

Veja também:
Com 35 partidas e 10 gols marcados em 2025, Thiaguinho começou o ano em alta sob o comando de Itamar Schuller, anotando seis gols nas primeiras nove partidas. No entanto, após a reta final do Campeonato Pernambucano, o atacante viveu uma queda de desempenho e passou a amargar um jejum de gols.

Na Série D, já sob o comando de Marcelo Cabo, Thiaguinho foi deslocado para atuar por outro lado com a chegada de Geovany Soares. Apesar de ter se destacado no início da competição, marcando três gols no primeiro turno da fase de grupos, seu rendimento caiu no returno e nos confrontos eliminatórios. O jogador chegou a perder a vaga de titular em jogos decisivos, como na partida do acesso contra o América-RN.

Nas suas redes sociais, o atacante Thiaguinho publicou na segunda-feira (12) uma mensagem demonstrando insatisfação em seu story. “A ingratidão é foda”. Contudo, o jogador removeu a postagem pouco tempo depois.

Mesmo com a queda de desempenho recente, Thiaguinho é visto como uma peça valiosa no elenco. No início de 2025, o Santa Cruz adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Jacuipense, em negociação com valores não revelados. É importante destacar que Thiaguinho possui vínculo com o clube coral até novembro de 2027. Em 2024, foi o artilheiro do time na temporada, com quatro gols em 12 partidas.

2026 , abc , acesso , arruda , artilheiro , atacante , contrato , mudança , Santa Cruz , thiaguinho
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP