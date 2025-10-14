Santa Cruz empresta atacante Thiaguinho ao ABC até o fim de 2026

Thiaguinho, atacante do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do atacante Thiaguinho ao ABC até o final da temporada de 2026. Artilheiro coral nas duas últimas temporadas, o jogador perdeu espaço no Tricolor após oscilações de rendimento ao longo do ano. A reportagem do DP Esportes confirmou a informação com Gustavo Cartaxo, executivo de futebol do ABC.

Com 35 partidas e 10 gols marcados em 2025, Thiaguinho começou o ano em alta sob o comando de Itamar Schuller, anotando seis gols nas primeiras nove partidas. No entanto, após a reta final do Campeonato Pernambucano, o atacante viveu uma queda de desempenho e passou a amargar um jejum de gols.

Na Série D, já sob o comando de Marcelo Cabo, Thiaguinho foi deslocado para atuar por outro lado com a chegada de Geovany Soares. Apesar de ter se destacado no início da competição, marcando três gols no primeiro turno da fase de grupos, seu rendimento caiu no returno e nos confrontos eliminatórios. O jogador chegou a perder a vaga de titular em jogos decisivos, como na partida do acesso contra o América-RN.

Nas suas redes sociais, o atacante Thiaguinho publicou na segunda-feira (12) uma mensagem demonstrando insatisfação em seu story. “A ingratidão é foda”. Contudo, o jogador removeu a postagem pouco tempo depois.

Mesmo com a queda de desempenho recente, Thiaguinho é visto como uma peça valiosa no elenco. No início de 2025, o Santa Cruz adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Jacuipense, em negociação com valores não revelados. É importante destacar que Thiaguinho possui vínculo com o clube coral até novembro de 2027. Em 2024, foi o artilheiro do time na temporada, com quatro gols em 12 partidas.