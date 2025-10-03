Operação contra furto de água em Ipubi dobra vazão da Adutora do Oeste

Operação contra furto de água em Ipubi (Divulgação)

Uma operação conjunta da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e da Polícia Militar conseguiu dobrar, em apenas um dia de fiscalização, a quantidade de água destinada ao município de Ipubi, no Sertão do Araripe. A ação, iniciada ontem (2), cortou cinco ligações clandestinas de grande porte instaladas em chácaras e até em uma fábrica. Com isso, a vazão da Adutora do Oeste no trecho que abastece a cidade passou de 10,1 litros por segundo para 20,1 litros por segundo.

A primeira etapa da operação percorreu três dos 12 quilômetros do sistema adutor. Segundo a Compesa, o volume recuperado é suficiente para atender cerca de cinco mil pessoas por mês, o que deve aliviar o rigoroso calendário de distribuição de água na cidade. Até então, Ipubi recebia água durante quatro dias seguidos e enfrentava até 45 dias sem abastecimento, situação agravada pelo desvio irregular.

O combate ao furto de água tem sido uma prioridade da Companhia, que vem intensificando fiscalizações em diferentes regiões do Estado com apoio da Secretaria de Defesa Social. A ação em Ipubi contou também com a mobilização da Polícia Civil, responsável pela investigação dos crimes. “Essas irregularidades prejudicam a população, que fica com o fornecimento comprometido, e geram grandes perdas para a Compesa”, destacou a estatal em nota.

A expectativa é de que, com os resultados positivos do primeiro dia, o rodízio de abastecimento em Ipubi seja reduzido já nos próximos meses. A operação deve prosseguir nos próximos dias, ampliando a fiscalização ao longo da Adutora do Oeste.