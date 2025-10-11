Pernambuco reforça estoque de antídoto contra intoxicação por metanol

Sem novas atualizações, a SES-PE recebeu 68 ampolas de Fomepizol enviadas pelo Ministério da Saúde e mantém 44 casos suspeitos sob acompanhamento

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou, na manhã deste sábado (11), que não houve novas atualizações em relação aos casos suspeitos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Permanecem válidos os dados divulgados na última sexta-feira (10), quando o órgão notificou sete novos casos suspeitos. Seis deles são residentes dos municípios de Recife (1), Pedra (1), Lagoa do Ouro (1), Tacaratu (1) e Bodocó (2): quatro receberam alta, um segue internado e um evadiu-se do hospital. O sétimo caso foi um óbito, de um homem morador de Olinda.

Também foram descartados quatro casos notificados, sendo dois em Lagoa do Ouro, um em Jaboatão dos Guararapes e outro em Olinda, totalizando 17 descartes até o momento. O estado soma 44 casos suspeitos de intoxicação por metanol, incluindo três pacientes de outros estados (dois de São Paulo e um de Alagoas).

A SES-PE informou ainda que Pernambuco recebeu do Ministério da Saúde uma remessa emergencial de 68 ampolas do antídoto Fomepizol, utilizado no tratamento das intoxicações causadas por metanol.

Entre os 41 pacientes residentes em Pernambuco, cinco seguem em acompanhamento nos serviços de saúde (três já descartados), 24 receberam alta hospitalar (dez descartados), um está internado por outras causas (caso descartado), seis óbitos foram registrados (dois descartados) e cinco pacientes evadiram-se do tratamento (um descartado).