Homem é preso suspeito de adulterar bebidas com metanol em Lajedo, no Agreste de Pernambuco

Dois mortos e uma pessoa com sequelas oculares estão entre as vítimas da contaminação

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

Um homem foi detido pela Polícia Civil de Pernambuco, suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol, substância altamente tóxica, no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), o produto químico teria causado a morte de duas pessoas e deixado um terceira com sequelas na visão.

Segundo a PCPE, as investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Lajedo e tiveram inicio após a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol.

Durante as diligências, os agente realizaram sete operações, que resultaram na apreensão de diversos galões com substâncias químicas e milhares de garrafas já prontas para venda.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Estado registra, até o momento, 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Três pacientes são de outros estados, incluindo dois de São Paulo e um de Alagoas. Entre as notificações, 18 foram descartadas após exames laboratoriais ou diagnósticos clínicos.