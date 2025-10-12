Hospital atualiza estado de saúde de menino de 4 anos baleado em tiroteio no Recife

Outro menino, de 9 anos, foi baleado nas costas e faleceu

O menino de 4 anos ferido por uma bala perdida na noite da última sexta-feira (10) no Alto do Burity, Zona Norte do Recife, encontra-se com quadro de saúde estável. Ele passou por um procedimento cirúrgico no sábado (11) e segue no Hospital Otávio de Freitas (HOF), localizado em Tejipió, Zona Oeste da capital.

A criança, identificada como Antony, foi atingida na perna esquerda por um projétil de arma de fogo quando voltava para casa de um culto. Outro menino, de 9 anos, identificado como Eduardo, foi baleado nas costas e faleceu.

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um homem identificado como Luciano, logo após o tiroteio. Uma arma de fogo foi apreendida. Nenhum outro suspeito foi encontrado na área, e as motivações por trás da troca de tiros não foram divulgadas.