Briga em penitenciária de Itamaracá deixa dois mortos e um ferido

Seap confirma que um detento atirou contra colegas e depois tirou a própria vida; Polícia Civil investiga o caso

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Uma briga entre detentos na Penitenciária Agroindustrial São João (PAISJ), em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, acabou com dois presos mortos e outro ferido.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a briga ocorreu na noite da última sexta-feira (10), quando um detento de 38 anos efetuou disparos de arma de fogo contra dois colegas de cela, de 27 e 34 anos, e em seguida cometeu suicídio.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a outra segue internada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, em estado estável. A arma utilizada foi apreendida.

A Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para as providências cabíveis. A Seap também instaurou uma investigação interna para apurar o ocorrido, e o setor psicossocial da unidade prisional presta apoio aos familiares dos envolvidos.

O Diário de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.