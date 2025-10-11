Crianças são baleadas em tiroteio na Zona Norte do Recife; uma morre e outra fica ferida  

Elas foram vítimas de um tiroteio registrado no Alto do Burity, na Macaxeira, na noite de sexta (10). Um suspeito acabou sendo preso

Duas crianças foram baleadas, na noite de sexta (10), na Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Civil, uma delas morreu e a outra está internada.

Elas foram vítimas de um tiroteio registrado no Alto do Burity, na Macaxeira.

Um suspeito de envolvimento nessa troca de tiros acabou sendo preso.

Como foi

Segundo as informações repassadas para a polícia, as crianças foram identificadas como Eduardo Negreiros, de 9 anos, e um menino identificado como Anthony, de 4 anos.

Os dois seguiram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na mesma região da cidade.

Ferido nas costas, Eduardo foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

Ele passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu e morreu.

O corpo dele seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central da capital.

Antony foi atingido em uma das pernas. Ele foi levado para o Hospital Altino Ventura, também no Recife, onde deve passar por cirurgia.

Um homem identificado como Luciano foi preso por equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) logo após o tiroteio.

A PM realizou ações na área para tentar encontrar outros suspeitos.

Não foram divulgadas as motivações desse tiroteio.

Por meio de nota a PM disse que houve apreensão de uma arma de fogo.

O detido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital, segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.

Estatísticas

O monitoramento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, realizado entre os dias 1º de janeiro e 16 de junho de 2025, registrou oito crianças baleadas no Grande Recife em 2025. Isso representa um recorde em comparação ao mesmo período dos últimos seis anos.

Em 2024, foram contabilizados cinco casos, mesmo número registrado em 2019, ano em que o Instituto iniciou o monitoramento.

Os anos que tiveram o menor número de casos de crianças baleadas foram em 2021 e 2023: três vítimas, entre 1º de janeiro e 16 de junho. O número subiu para seis, no ano de 2022. Em 2000, quatro casos foram contabilizados.

O Instituto não disponibilizou mais informações sobre os casos registrados.