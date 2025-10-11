Recife e Nantes firmam parceria de R$ 15 milhões em obras urbanas

O foco será em mobilidade, sustentabilidade e valorização de espaços públicos (Divulgação)

O Recife e a cidade de Nantes, na França, deram mais um passo na cooperação internacional que já dura mais de duas décadas. Durante a Missão da Delegação de Nantes, realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, será assinado o financiamento do projeto FICOL 2, que prevê investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 15 milhões, em ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no centro histórico da capital pernambucana.

O novo financiamento internacional será viabilizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), por meio do programa FICOL (Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas). O recurso dará continuidade às ações iniciadas no Recife com o projeto VUCO – Viver o Urbano Caminhando e Ocupando, que requalificou trechos entre a Praça do Diário e o Pátio de São Pedro, com foco em mobilidade, segurança e inclusão social.

Com o FICOL 2, a parceria entra em uma nova fase voltada para infraestrutura sustentável, mobilidade e valorização dos espaços públicos. O objetivo é consolidar o centro do Recife como território de inovação e inclusão, com ações que envolvem acessibilidade, segurança e equidade de gênero.

Durante a passagem da comitiva francesa, também será inaugurado o Pavilhão França-Brasil, espaço cultural instalado no Pátio de São Pedro que integra a programação do festival Rec’n’Play 2025. O local oferecerá atividades culturais e gastronômicas abertas ao público, dentro da Temporada Cruzada Brasil-França, e contará com a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, do cônsul-geral Serge Gas e de representantes da cidade-irmã de Nantes.

O pavilhão foi projetado por Martin Duplantier, ex-presidente da associação francesa de arquitetos AMO e curador associado da Bienal de Veneza 2025. Com o tema “Viver Com / Living With”, o espaço propõe uma reflexão sobre a convivência da arquitetura com o patrimônio, o meio ambiente e contextos urbanos complexos. A iniciativa é fruto de parceria entre o Consulado Geral da França no Recife e a Prefeitura, com financiamento do Institut Français no valor de 23 mil euros, somando-se a mais de R$ 500 mil aplicados pelo governo francês em ações do evento.

A missão oficial tem caráter institucional, técnico e político, reunindo autoridades, gestores e especialistas das duas cidades. A programação inclui reuniões e encontros com secretarias municipais, como as de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, da Mulher, Turismo e Lazer, Desenvolvimento Econômico e Inovação Urbana, além de entidades como o Porto Digital, a ARIES e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desde 2003, Recife e Nantes mantêm uma parceria voltada à inovação urbana e à sustentabilidade, renovada em 2023 com a assinatura de um novo acordo de cooperação válido até 2027.