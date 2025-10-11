Pernambucana Eduarda Bezerra conquista título no campeonato de fisiculturismo Mr. Olympia 2025

Pernambucana Eduarda Bezerra recebe troféu da categoria wellness do Mr. Olympia ao lado de Arnold Schwarzenegger (Foto: Reprodução/Instagram/Eduarda Bezerra)

A pernambucana Eduarda Bezerra conquistou seu primeiro título na categoria Wellness do campeonato de fisiculturismo Mr. Olympia 2025. Em etapa realizada na última sexta-feira (10) em Las Vegas, nos Estados Unidos, Bezerra superou a campeã de 2024, a brasileira Isa Pereira Nunes, e manteve o Brasil dominante na categoria pela quinta edição consecutiva do torneio.

A campeã é natural de Caruaru, município no Agreste de Pernambuco. Com a conquista do título, ela faturou a premiação de 50 mil dólares (R$ 276 mil, na cotação atual).

A cerimônia de premiação aconteceu na madrugada deste sábado (11). O troféu foi entregue pelo ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger. Bezerra celebrou a conquista em suas redes sociais.

“Este foi o momento mais épico da minha vida até agora, sem dúvidas. Me faltam palavras para explicar a felicidade que tomou conta de mim ao receber o troféu das mãos dele [Arnold], que é a maior lenda do fisiculturismo”, afirmou.

