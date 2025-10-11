Governo Federral alerta para golpes com falsos testes de detecção de metanol

Intoxicação por metanol é diferente do abuso de álcool; veja os sinais (Foto: Biodiesel Brasil)

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), alerta os consumidores para tentativas de golpe relacionadas à crise de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas.

Nos últimos dias, têm circulado na internet anúncios de supostos reagentes capazes de identificar a presença de metanol em bebidas alcoólicas. As publicações direcionam os usuários a sites fraudulentos, com o objetivo de obter vantagem financeira e coletar dados pessoais, como o CPF.

A Senacon informa que não há conhecimento sobre a comercialização de testes para detecção de metanol disponíveis para compra pela população em geral. A secretaria, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), está dialogando com universidades públicas para conhecer as soluções em desenvolvimento para a detecção de metanol em bebidas alcoólicas e avaliar possibilidades de cooperação técnica que contribuam para o enfrentamento da crise e o fortalecimento das medidas de segurança alimentar e sanitária.

O diretor do DPDC, Osny da Silva Filho, afirma que as conversas com a comunidade científica têm apresentado caminhos promissores. “Identificamos modelos de testagem com potencial para contribuir com a detecção de metanol e estamos avaliando a viabilidade técnica e regulatória para que essas soluções possam ser utilizadas com segurança. A Senacon segue acompanhando o tema com prioridade e responsabilidade”, destaca.

Ainda assim, a Senacon orienta que, ao se deparar com anúncios desse tipo, os consumidores verifiquem se os sites são confiáveis e se os produtos possuem procedência e autorização antes de realizar qualquer compra.

Em caso de dúvida ou suspeita de golpe, é possível registrar denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar o Procon local.

Atenção às informações falsas

A Senacon também alerta para a circulação de notícias falsas que mencionam suposta contaminação por metanol em produtos como café, água e refrigerantes. Até o momento, não há qualquer registro que comprove essas alegações.

O órgão reforça a importância de buscar informações em fontes oficiais e não compartilhar conteúdos de procedência duvidosa.