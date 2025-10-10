Bebê é achado morto dentro de casa; mãe e companheira são presas por homicídio

Caso foi registrado em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Grande Recife. Criança completaria dois meses de vida nesta sexta (10)

Mulheres foram autuadas por homicídio após bebê ser encontrado morto em casa (Reprodução/ Redes Sociais )

Um bebê que completaria dois meses de vida nesta sexta (10) foi achado morto dentro de uma casa em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Grande Recife.

A mãe da criança e a companheira dela foram levadas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, sendo presas e autuadas em flagrante por homicídio.

Segundo informações repassadas para a polícia, o bebê foi achado com sangue na boca, sobre um colchão, na residência onde morava com a mãe a companheira dela, na quinta (9).

Os agentes do DHPP foram até o local e Encontraram a mãe do bebê “muito nervosa”, de acordo com relatos.

Ela teria dito que passou a noite anterior, quarta (8), assistindo a um jogo de futebol pela TV, e teria consumido bebidas alcoólicas.

Também teria relatado aos policiais que a criança dormiu na mesma cama em que ela e a companheira estavam.

Existe a suspeita de que uma das mulheres teria deitado sobre a criança, durante a noite.

Nesta sexta (10), as duas mulheres autuadas seguirão para a audiência de custódia, que definirá se elas permanecerão detidas ou se poderão ser liberadas.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a A Polícia Civil de Pernambuco informou o caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

Houve a prisão em flagrante delito de duas mulheres de 23 e 27 anos pelo homicídio de um bebê de um mês, conforme a corporação.

“O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. As suspeitas foram apresentadas à autoridade policial para a realização dos procedimentos legais”, afirmou a polícia.

