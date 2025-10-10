Bebê é achado morto dentro de casa; mãe e companheira são presas por homicídio
Caso foi registrado em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Grande Recife. Criança completaria dois meses de vida nesta sexta (10)
Publicado: 10/10/2025 às 07:39
Mulheres foram autuadas por homicídio após bebê ser encontrado morto em casa (Reprodução/ Redes Sociais )
Um bebê que completaria dois meses de vida nesta sexta (10) foi achado morto dentro de uma casa em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Grande Recife.
A mãe da criança e a companheira dela foram levadas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, sendo presas e autuadas em flagrante por homicídio.
Segundo informações repassadas para a polícia, o bebê foi achado com sangue na boca, sobre um colchão, na residência onde morava com a mãe a companheira dela, na quinta (9).
Os agentes do DHPP foram até o local e Encontraram a mãe do bebê “muito nervosa”, de acordo com relatos.
Ela teria dito que passou a noite anterior, quarta (8), assistindo a um jogo de futebol pela TV, e teria consumido bebidas alcoólicas.
Também teria relatado aos policiais que a criança dormiu na mesma cama em que ela e a companheira estavam.
Existe a suspeita de que uma das mulheres teria deitado sobre a criança, durante a noite.
Nesta sexta (10), as duas mulheres autuadas seguirão para a audiência de custódia, que definirá se elas permanecerão detidas ou se poderão ser liberadas.
O que diz a polícia
Por meio de nota, a A Polícia Civil de Pernambuco informou o caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.
Houve a prisão em flagrante delito de duas mulheres de 23 e 27 anos pelo homicídio de um bebê de um mês, conforme a corporação.
“O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. As suspeitas foram apresentadas à autoridade policial para a realização dos procedimentos legais”, afirmou a polícia.