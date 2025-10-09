Mulher é encontrada morta em mata no Recife; corpo teria sido levado dentro de geladeira

Patrícia Maria Alves da Silva teria sido morta por ex-companheiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma empregada doméstica que estava desaparecida foi encontrada morta e enterrada em uma cova rasa na tarde desta quinta-feira (9), no bairro do Barro, no Recife, nas proximidades da BR-101. Patrícia Maria Alves da Silva, de 44 anos, teria sido levada para o local dentro de uma geladeira.

A vítima estava desaparecida desde domingo (5) e foi encontrada em uma região de mata, a cerca de 100 metros da geladeira onde teria sido transportada, A teoria é reforçada pela família da vítima, uma vez que o eletrodoméstico da casa dela havia desaparecido. Além disso, na casa de Patrícia foram encontradas manchas de sangue.

Uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) esteve na área onde a vítima foi encontrada para retirada do corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa (DDPP).

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Patrícia, que ainda não foi localizado pelas autoridades.