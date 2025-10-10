Líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado ganha o Nobel da paz

O anúncio foi feito, nesta sexta (10), pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo. O prêmio totaliza 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

Maria Corina Machado ganhou Nobel da Paz (Divulgação)

María Corina Machado, a Líder da oposição na Venezuela, ganhou o Prêmio Nobel da Paz 2025.

O anúncio foi feito, nesta sexta (10), pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo.

Ela foi reconhecida “por seus esforços persistentes em favor da restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela”.

O prêmio totaliza 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

Segundo o Comitê Norueguês, María Corina Machado foi escolhida por representar “um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”.

Ela foi chamada pelo comitê de “figura unificadora em um cenário político antes fragmentado, capaz de reunir grupos rivais em torno da defesa de eleições livres e da restauração do Estado de Direito”.

“A democracia é uma condição prévia para a paz duradoura. Quando líderes autoritários tomam o poder, é essencial reconhecer os defensores da liberdade que se erguem e resistem”, destacou o comunicado.

Machado é fundadora do movimento Súmate, criado há mais de 20 anos para fiscalizar eleições e promover o voto livre no país.

Ela se tornou símbolo da resistência ao regime de Nicolás Maduro, enfrentando perseguições, bloqueio de candidatura e ameaças à própria vida.



“Ela manteve-se no país, mesmo sob grave risco, inspirando milhões de pessoas”, diz o comitê.