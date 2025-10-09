Duas pessoas são levadas para hospital após ataque de abelhas no Agreste

Abelhas podem viver sozinhas ou em colmeias organizadas, e têm funções específicas dentro de cada grupo (Foto: Agêncisa Brasil)

Duas pessoas ficaram feridas após serem picadas por abelhas na manhã desta quinta-feira (09), no Sítio Macacos, zona rural de Chã Grande, no Agreste. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, no Centro da cidade, devido à gravidade dos ferimentos.

Informações preliminares dão conta de que os ataques estavam ocorrendo contra animais, que não resistiram aos ferimentos. A situação mobilizou moradores da localidade e a Guarda Civil Municipal e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.

As vítimas tiveram reação alérgica e receberam os primeiros atendimentos antes de serem levadas para a unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado a agitação das abelhas, no entanto a presença dos insetos no local é comum.

As abelhas costumam atacar quando se sentem ameaçadas e deixam um feromônio que tem um cheiro que sinaliza para os outros animais da mesma espécie sobre a presença do inimigo. Isso acaba atraindo o enxame. As pessoas que receberam picadas podem acionar o Samu (192), o Corpo de Bombeiros (193) ou o Cipoma ((81) 3181.1700 / 3181.1703), este último caso seja residente do Grande Recife.

