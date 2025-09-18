Instigado pelo dono, pitbull ataca e mata gata de vizinha; homem é preso

Caso aconteceu nesta quarta (17), em Buenos Aires, na Mata Norte. Um homem foi preso em flagrante por fazer o cachorro dele, um cão da raça Pit Bull, propositalmente atacar e matar a gata de uma vizinhaV

A gata não resistiu ao ataque e morreu (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por fazer o cachorro dele, um cão da raça Pit Bull, propositalmente atacar e matar a gata de uma vizinha. O caso aconteceu na noite desta quarta (17), em Buenos Aires, na Zona da Mata Norte do Estado.

O motivo da ação teria sido uma desavença entre o suspeito e a vizinha, uma mulher de 24 anos, que testemunhou o ataque e a morte da própria gatinha.

Após a morte da felina, o suspeito foi agredido por populares, que foram contidos com a chegada de policiais militares. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homem foi autuado pelos crimes de maus tratos, ameaça e lesão corporal, e levado à Delegacia de Goiana, também na Mata Norte.