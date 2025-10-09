Daniel Paulista lamenta falta de eficiência e erros na derrota do Sport para o Atlético-MG

O Leão sofreu o primeiro gol do Galo ainda aos oito minutos do primeiro tempo, em jogada de bola parada, situação treinada pelo elenco, segundo o treinador

Daniel Paulista, técnico do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O técnico Daniel Paulista analisou a derrota do Sport por 3 a 1 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (8), na Arena MRV, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Leão com 16 pontos, na lanterna da Série A.

Em coletiva de imprensa, o treinador destacou que iniciou a partida com a mesma formação que reagiu bem no segundo tempo contra o Cruzeiro, mas reconheceu que o plano de jogo não funcionou diante da intensidade do Galo.

"Nós entramos basicamente com a mesma equipe que iniciou o segundo tempo contra o Cruzeiro, onde fizemos uma boa apresentação e que casava com o estilo de jogo do próprio Atlético-MG, que vinha jogando de uma forma em que poderíamos fazer um jogo bem equilibrado, mas dentro da partida as coisas não saíram como nós esperávamos", iniciou.

Daniel também apontou falhas de posicionamento e ritmo como fatores decisivos para o revés, sobretudo na etapa inicial, quando o Sport sofreu dois gols, de Vitor Hugo e Guilherme Arana, e teve dificuldade para se encontrar em campo.

"Acho que nós, defensivamente, e não é uma crítica somente a quem joga atrás, mas à própria equipe como um todo, Nós entramos basicamente com a mesma equipe que iniciou o segundo tempo contra o Cruzeiro, onde fizemos uma boa apresentação e que casava com o estilo de jogo do próprio Atlético-MG, que vinha jogando de uma forma em que poderíamos fazer um jogo bem equilibrado, mas dentro da partida as coisas não saíram como nós esperávamos", analisou Daniel.

Apesar dos ajustes no intervalo e da melhora do time no segundo tempo, o treinador lamentou a falta de eficiência ofensiva do Sport, que criou boas chances, mas pecou nas finalizações. O gol rubro-negro foi marcado por Derik Lacerda, de pênalti, já com o placar em 3 a 0.

"Acho que tivemos momentos bons, de criação, boas jogadas, principalmente no segundo tempo, quando fomos mais proativos, com mais triangulações e mais aproximação. Claro que o jogo se desenhava com o 2 a 0 naquele momento, e o Atlético também nos proporcionou alguns espaços, mas não tivemos efetividade. É lógico que acabamos mais expostos e proporcionamos ao adversário alguns contra-ataques perigosos (...)", finalizou.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, em busca de reabilitação no Brasileirão.