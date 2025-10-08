Hospital Central Nossa Senhora Aparecida passa a integrar rede estadual de saúde de Pernambuco

Unidade vai dar suporte ao Hospital da Restauração e evitar sobrecarga na principal emergência do estado

Hospital Central Nossa Senhora Aparecida funcionará como retaguarda do Hospital da Restauração (HR), em Recife (Foto: Miva Filho/Secom)

O Hospital Central Nossa Senhora Aparecida, localizado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, passará a integrar a rede estadual de saúde de Pernambuco. A unidade foi adquirida pelo governo do estado e funcionará como retaguarda do Hospital da Restauração (HR), no Recife. O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento da rede e reduzir a sobrecarga na principal emergência do Estado.

Com investimento de R$ 170 milhões, o hospital dispõe de 259 leitos distribuídos entre enfermarias e apartamentos, urgência 24 horas, centro cirúrgico com cinco salas, UTIs e setores de internação organizados em três blocos. A estrutura também contará com tomógrafo de 64 canais e sala de hemodinâmica, destinados ao atendimento de pacientes do SUS.

A nova unidade permitirá a transferência temporária de parte dos serviços do Hospital da Restauração durante as obras de requalificação do complexo.

"Estamos fazendo o maior investimento público da história da saúde de Pernambuco. Adquirimos um hospital em Paulista justamente para agilizar a reforma do Hospital da Restauração. Ele vai funcionar como uma unidade de retaguarda, permitindo que parte dos serviços do HR sejam transferidos temporariamente para lá, enquanto avançamos com as obras", destacou a governadora Raquel Lyra.

"Essa aquisição representa um grande avanço na oferta de atendimento especializado pelo SUS em Pernambuco. Esse investimento garante ao Estado uma nova unidade de saúde de ponta, que contará com um tomógrafo de 64 canais e uma moderna sala de hemodinâmica, fortalecendo a assistência em áreas estratégicas", explicou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Durante o anúncio, também foi confirmada a entrega de sete novos mamógrafos a unidades da rede estadual de saúde, com o objetivo de reforçar o diagnóstico e a detecção precoce do câncer de mama.