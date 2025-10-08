"Não podemos deixar de acreditar", diz Derik após derrota do Sport para o Atlético-MG

O Leão foi superado pelo Galo pelo placar de 3 a 1, na Arena MRV; Derik foi o autor do único gol rubro-negro na partida

Derik Lacerda, atacante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O atacante Derik Lacerda foi o autor do único gol do Sport na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, em partida adiada da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 18 chegou ao seu quinto gol na competição, consolidando-se como artilheiro do Leão no Brasileirão.

No geral da temporada, ele está a apenas dois tentos de igualar o atacante Pablo, que soma sete gols e é o maior goleador do clube em 2025. Mesmo com a boa fase individual, Derik lamenta o resultado rubro-negro diante do Galo. Somando 16 pontos, o Sport ainda ocupa a lanterna da Série A e vê o rebaixamento se aproximar a cada jogo.

"Acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Vínhamos de um bom resultado, um bom jogo (contra o Cruzeiro), e hoje não conseguimos impor o mesmo desempenho dentro de campo. Mas o grupo não merecia essa derrota da forma que foi. Vamos continuar trabalhando, porque não tem nada acabado ainda. Voltamos para casa frustrados, porque queríamos pelo menos levar um ponto hoje, mas não podemos deixar de acreditar", desabafou o atacante, em entrevista ao Premiere após o apito final.

Com o resultado, o Sport encerra uma sequência de dois jogos em Minas Gerais com apenas um ponto somado, o empate diante do Cruzeiro, no Mineirão, em 1 a 1. A equipe comandada por Daniel Paulista vinha de uma boa partida contra um dos candidatos ao título brasileiro.

Agora, restam apenas 12 partidas para tentar uma permanência histórica na Primeira Divisão. O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, diante do Ceará.