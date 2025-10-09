° / °
Governo israelense se reunirá nesta quinta (9) para discutir 'plano para libertar todos os reféns'

Donald Trump anunciou um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos sequestrados

Publicado: 09/10/2025 às 07:16

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu/ANGELA WEISS / AFP

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ANGELA WEISS / AFP)

O governo israelense se reunirá nesta quinta-feira(9), às 15h GMT (12h em Brasília), para discutir o plano de libertação dos reféns mantidos em Gaza, de acordo com um anúncio feito após Donald Trump anunciar um acordo para um cessar-fogo e a libertação dos sequestrados.

"Reunião do governo às 18h (15h GMT). Pauta: plano para a libertação de todos os reféns israelenses", diz um comunicado publicado no site do governo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou durante a noite que seu gabinete se reunirá nesta quinta-feira para "ratificar o acordo". Seu ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, já indicou que votará contra.

